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Московские реставраторы обновят главный дом усадьбы в Хамовниках

Московские реставраторы обновят главный дом усадьбы в Хамовниках

В Москве в главном доме городской усадьбы в Хамовниках начались противоаварийные работы. Здание 1820-х годов является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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