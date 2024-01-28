Московские реставраторы обновят главный дом усадьбы в Хамовниках

В Москве в главном доме городской усадьбы в Хамовниках начались противоаварийные работы. Здание 1820-х годов является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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