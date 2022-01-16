"Жёлтый" уровень опасности прогнозируют в Приморье из-за надвигающегося сильного ветра

"Жёлтый" уровень опасности прогнозируют в Приморье из-за надвигающегося сильного ветра

В Приморском крае синоптики прогнозируют усиление ветра. Порывы могут превышать 20 м/с — такая погода считается потенциально опасной, сообщает ИА UssurMedia.

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