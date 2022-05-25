NYT: Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера

Власти Израиля уведомили США о ликвидации высокопоставленного офицера иранской армии, предположительно ответственного за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Власти Израиля уведомили США о ликвидации высокопоставленного офицера иранской армии, предположительно ответственного за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
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