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Царьград

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Что просил Рэтклифф в Москве? Трамп виртуозно ушёл от ответа, подставив союзников по НАТО

Что просил Рэтклифф в Москве? Трамп виртуозно ушёл от ответа, подставив союзников по НАТО

"Тайный визит" – формулировка иностранной прессы – главы ЦРУ в Москву вызвал множество кривотолков. В Росси многие уверены, что так приезжают что-то просить.

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