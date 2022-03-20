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Дефицит бумаги в России: ситуация непростая, но точно не безнадежная

Дефицит бумаги в России: ситуация непростая, но точно не безнадежная

Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов ответственно заявил агентству РИА Новости, что никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет.

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