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На побережье в Сочи образовался смерч

На черноморском побережье Сочи образовался смерч. «Известия» публикуют кадры непогоды 23 июля.Начальник управления Гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов предупредил о том, что на территории города и федеральной территории «Сириус» продолжает действовать штормовое предупреждение о большом количестве осадков в виде дождя.

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