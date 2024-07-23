На побережье в Сочи образовался смерч

На черноморском побережье Сочи образовался смерч. «Известия» публикуют кадры непогоды 23 июля.Начальник управления Гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов предупредил о том, что на территории города и федеральной территории «Сириус» продолжает действовать штормовое предупреждение о большом количестве осадков в виде дождя.