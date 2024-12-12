На урегулированной основе: Москва и Будапешт продолжат консультации по Украине

Вопрос использования Венгрии как площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине не обсуждался во время недавнего диалога российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, сказал «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.