Росводоканал рассказал, что делать, если сосед не пускает коммунальщиков в квартиру

По действующим законам, коммунальщики, сотрудники аварийных служб и управляющих компаний могут потребовать впустить их в жилье не чаще, чем раз в 3 месяца Собственники жилья часто отмахиваются от сотрудников управляющей компании или коммунальных служб, которым нужно проверить инженерные системы.