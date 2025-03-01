Росводоканал рассказал, что делать, если сосед не пускает коммунальщиков в квартиру

По действующим законам, коммунальщики, сотрудники аварийных служб и управляющих компаний могут потребовать впустить их в жилье не чаще, чем раз в 3 месяца Собственники жилья часто отмахиваются от сотрудников управляющей компании или коммунальных служб, которым нужно проверить инженерные системы.
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