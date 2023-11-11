Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества

По результатам пленарного заседания венгерской делегации во главе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и правительственной делегации Венесуэлы стороны подписали меморандум о взаимопонимании в стратегических секторах.
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