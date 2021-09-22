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Вуз в Перми, где произошла стрельба, может возобновить работу 27 сентября

Вуз в Перми, где произошла стрельба, может возобновить работу 27 сентября

Обучение студентов в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируют возобновить с понедельника, 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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