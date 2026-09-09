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Регионы России

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«ВКонтакте» ограничила API-запросы для альтернативного клиента Kate Mobile

«ВКонтакте» ограничила API-запросы для альтернативного клиента Kate Mobile

Социальная сеть «ВКонтакте» ввела лимит в 100 миллионов API-запросов в месяц для верифицированных партнёров, что привело к прекращению работы популярного стороннего Android-клиента Kate Mobile спустя полтора дня после обновления правил 7 сентября.

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