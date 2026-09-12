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Пронедра

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Не ссорьтесь и квасьте капусту. Что запрещено, а обязательно нужно сделать 12 сентября

Не ссорьтесь и квасьте капусту. Что запрещено, а обязательно нужно сделать 12 сентября

12 сентября в народном календаре считался особенным осенним днем — временем, когда крестьяне окончательно подводили итоги летних трудов, благодарили природу за урожай и начинали готовиться к долгой зиме.

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