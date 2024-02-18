«Настоящий военный опыт»: о дивизии, где служат Чимин и Чонгук, сняли документальный фильм

С декабря прошлого года Чимин (Jimin) и Чонгук (Jungkook) стали полноправными солдатами. Парни поступили на службу в лагерь для новобранцев, а в феврале этого года, по окончанию курса «молодого бойца», были переведены в 5-ю артиллерийскую дивизию.