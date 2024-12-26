Мэр Титовский расставил акценты в праздновании юбилея столицы Ямала

Юбилей города Салехарда (столица ЯНАО) будет посвящен в первую очередь его истории. Организаторы не видят его как увеселительное событие и хотят рассказать о том, как и кто создавал город, сделать праздник более познавательным, сообщил мэр Алексей ТитовскийЧитать далее.