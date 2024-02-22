Алла Пугачева с мужем боится за свою жизнь

У певицы Аллы Пугачевой с мужем не хватает денег на охрану. Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) и Алла Пугачева после отъезда из России обосновались в Кейсарии.
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