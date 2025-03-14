Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Проект горнолыжного курорта от смолян номинировали на Гран-при Международного фестиваля

Проект горнолыжного курорта от смолян номинировали на Гран-при Международного фестиваля

«Впервые!» Ребята из детской студии архитектурного моделирования «САМ» показали, какой может быть инфраструктура развитого курорта для лыжников Проект детской студии архитектурного моделирования «САМ» при Смоленском региональном отделении «Союза архитекторов России» был номинирован на Гран-при XXIII Международного фестиваля «Дни архитектуры».

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