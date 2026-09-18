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Тульские новости

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В Тульской области в ночь на 19 сентября ожидается туман

В Тульской области в ночь на 19 сентября ожидается туман

Туляков предупреждают о надвигающемся тумане. Видимость на дорогах снизится до 200-700 метров.Ситуационный центр губернатора напоминает тулякам, что ночью с сохранением до 09:00 утра 19 сентября 2026 года местами на территории Тульской области ожидается туман видимостью 200-700м.

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