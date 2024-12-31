В России запретили устанавливать западные средства ПО в критической инфраструктуре

ТАСС: в РФ есть сложности с замещением западных ПО в критической инфраструктуре В России вступили в силу указы президента страны Владимира Путина, согласно которым запрещается использование западных систем защиты программного обеспечения (ПО) в критической инфраструктуре.
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