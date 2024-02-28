Массовый сбой в работе Telegram, YouTube и других сервисов, а также свободный доступ к запрещенным сайтам объяснили работой российских спецслужб

https://www.ixbt.com/news/2024/02/28/massovyj-sboj-v-rabote-. Вчерашний сбой в работе Telegram, YouTube и некоторых других сервисов на территории РФ был вызван проверкой интернет-инфраструктуры, которую проводили российские спецслужбы, о чем заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.