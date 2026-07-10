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В Иркутской области опровергли слухи о запрете выходить из машин на заправках

В Иркутской области опровергли слухи о запрете выходить из машин на заправках

В социальных сетях распространилась информация о том, что ГУ МВД по Иркутской области ввело строгие правила на автозаправочных станциях для предотвращения организации митингов под видом автомобильных очередей .

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