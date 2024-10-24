Мощная магнитная буря обрушится на Землю 25 октября

После вспышки на Солнце на Земле будут наблюдаться мощные магнитные бури. Об этом предупредили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.
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