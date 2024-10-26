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Мали требует от Запада реакции на поддержку Украиной исламских террористов в Сахеле

Мали требует от Запада реакции на поддержку Украиной исламских террористов в Сахеле

Власти Мали возмущены молчанием Запада о причастности Украины к поддержке терроризма в Сахеле. Киев категорически отвергает сотрудничество с сепаратистами Азавада (регион на границе Мали и Алжира), хотя ранее о факте сотрудничества заявлял украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров и представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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