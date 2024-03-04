Голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год стартует 15 марта

<p> Жители Ивановской области, как и жители других регионов России, вновь смогут сами выбрать объекты благоустройства, которые преобразят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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