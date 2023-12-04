В Орловской области появится новый автоматический пункт габаритного контроля за 75 млн рублей

Региональное правительство утвердило сметную документацию на устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля, расположенного на автомобильной трассе Колпна — Моховое — граница Курской области в Колпнянском районе Орловской области.
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