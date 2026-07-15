Ормузский пролив останется закрытым до прекращения атак США, предупредил КСИР

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) закольцевал проблему открытого судоходства в Ормузе: США начали удары по иранской территории в ответ на огонь КСИР по судам в проливе, КСИР заявил, что водная артерия будет полностью закрыта, пока США не прекратят свои атаки.