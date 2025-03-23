Какой сегодня праздник 24 марта 2025 года: важные события в этот день Юлия ЕрмолаеваСегодня, 24 марта 2025 года, в понедельник, в России и по всему миру отмечаются праздники как национального, так и международного значения, а также православные торжества.
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