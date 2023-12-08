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Грозит до 17 лет тюрьмы: сыну Байдена предъявили обвинения о неуплате налогов

Грозит до 17 лет тюрьмы: сыну Байдена предъявили обвинения о неуплате налогов

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии.

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