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Для спортсменов-колясочников в Петербурге подготовят адаптированные автобусы

Для спортсменов-колясочников в Петербурге подготовят адаптированные автобусы

Санкт-Петербург 22 и 23 августа примет турнир по баскетболу имени Дьячкова. В город приедут спортсмены-колясочники из Москвы, Московской области, Смоленска и Минска.

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