Полбанка страны: как санкционная стратегия ЕС дошла до банков маркетплейсов

Четыре года европейские санкции били по крупнейшим российским банкам. Теперь их логика изменилась: целью становится уже не отдельный банк, а вся система запасных финансовых маршрутов, которую российская экономика выстроила за это время.
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