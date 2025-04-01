Захарова заявила об обсуждении РФ с соседями и партнерами евразийской безопасности

В вопросе построения архитектуры евразийской безопасности Россия стремится развивать диалог со всеми потенциальными участниками на континенте, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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