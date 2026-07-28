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Я строю

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Июльский уход за яблоней: секреты крупного и сладкого урожая

Июльский уход за яблоней: секреты крупного и сладкого урожая

Июль — это, пожалуй, самый напряженный и в то же время самый благодарный месяц в яблоневом саду. Я всегда смотрю на усыпанные плодами ветки с каким-то трепетом, предвкушая момент, когда смогу сорвать первое наливное яблочко.

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