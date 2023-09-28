Долиной заплатили 1,6 млн рублей за 45-минутное выступление

Певица вышла на сцену литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест»Казанское Управление культуры заплатило певице Ларисе Долиной 1,6 млн рублей за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест», который проходил с 20 по 22 сентября.