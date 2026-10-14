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Царьград

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Судебные приставы закрыли пищеблок техникума в Каменске-Уральском

Судебные приставы закрыли пищеблок техникума в Каменске-Уральском

Пищеблок в первом корпусе Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса закрыт на месяц по решению судебных приставов после проверки, выявившей золотистый стафилококк на кухонном ноже, мух в помещениях и другие санитарные нарушения.

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