A government watchdog has asked the State Bar of California to investigate newly appointed White House Press Secretary Katie Zacharia's law license.
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