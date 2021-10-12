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Шесть человек погибли в ДТП на Кубе

Шесть человек погибли в ДТП на Кубе

Два легковых автомобиля столкнулись на востоке Кубы, сообщает портал Cubadebate. Сообщается, что авария произошла возле города Карменате в провинции Лас-Тунас.

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