Команда по рации уходит за секунды. С видеопотоком разведывательного беспилотника сложнее: изображение требуется доставить на экран, сопоставить с картой и передать сведения тем, кто будет действовать.
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