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Город Курск: родной и такой особенный

<p style="text-align:justify"><strong>Говорят, архитектура - это лицо города. Какое же оно у столицы соловьиного края?</strong></p> <p style="text-align:justify">Заведующая кафедрой архитектуры, градостроительства и графики Юго-Западного государственного университета Марина Михайловна Звягинцева рассказала об архитектуре областного центра и ее становлении.

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