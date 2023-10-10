Город Курск: родной и такой особенный

<p style="text-align:justify"><strong>Говорят, архитектура - это лицо города. Какое же оно у столицы соловьиного края?</strong></p> <p style="text-align:justify">Заведующая кафедрой архитектуры, градостроительства и графики Юго-Западного государственного университета Марина Михайловна Звягинцева рассказала об архитектуре областного центра и ее становлении.