В Конгрессе США могут увязать помощь Украине с выделением средств на миграционную политику или вовсе отказаться от поддержки Киева

Несмотря на острые противоречия, представители Республиканской и Демократической партий нижней палаты Конгресса США таки смогли прийти к консенсусу касательно финансирования работы правительства на 2024 год.
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