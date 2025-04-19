Рекордно низкий уровень воды в Волге: водохранилища начинают наполняться

В результате аномально теплой зимы уровень воды в Волге и ее притоках значительно снизился. Росводресурсы сообщают о постепенном наполнении водохранилищ, таких как Угличское и Рыбинское, для удовлетворения потребностей населения и экономики.
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