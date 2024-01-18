В центре Москвы пропали таблички с именами жертв репрессийС дома в центре Москве пропали таблички с именами жертв репрессий 1930-х годовЖители Тверского района в центре Москвы обнаружили пропажу мемориальных табличек, которые были установлены в память о жертвах репрессий 1930-х годов.
В Москве пропадают таблички репрессированных
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Кто такой экономист Шиндель? А крестьяне не пострадали от коллективизации? кто "раскулачивал, а проще говоря, обирал до нитки простых трудолюбивых крестьян? Те же яков михайловичи осуществляли геноцид лучших крестьян. Вот пусть вначале все шинделя покаются перед народом за свои злодеяния и поставят на свои средства памятник труженикам села, за счет и благодаря которым была осуществлена модернизация (индустриализация) страны. А потом претендуют на таблички. Пока не заслужили.
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5 час.
Диана Мальгинова
Да не ликвидируй во время пятую колонну, не было бы и 45.
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21 мин.
Диана Мальгинова
Ещё бы писали за что расстрелян, так ли он безвинен.
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20 мин.
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