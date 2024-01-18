В Москве пропадают таблички репрессированных

АС

Александр Сысоев

Кто такой экономист Шиндель? А крестьяне не пострадали от коллективизации? кто "раскулачивал, а проще говоря, обирал до нитки простых трудолюбивых крестьян? Те же яков михайловичи осуществляли геноцид лучших крестьян. Вот пусть вначале все шинделя покаются перед народом за свои злодеяния и поставят на свои средства памятник труженикам села, за счет и благодаря которым была осуществлена модернизация (индустриализация) страны. А потом претендуют на таблички. Пока не заслужили.