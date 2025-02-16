В Европе раскрыли, за что на самом деле борется Украина в зоне СВО

Eduard

Что интересно,скажите,чего украинцам не хватало,что они до смерти рвутся в Европу и тем более в НАТО? Что витрины пустые,иномарок в глаза не видели,или в Европу не ездили? Всё было,всё это за деньги! А про зарплату ,так её по курсу переведут в евро и дадут 100 евро! Они конечно думают,что платить как в эШвейцарии будут,нет не будут.Никто не получал !