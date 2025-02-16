Экс-депутат Европарламента Уоллес: Украина борется за западный империализм Украина в зоне спецоперации на самом деле борется за западный империализм, заявил в соцсети X бывший депутат Европарламента Мик Уоллес.
В Европе раскрыли, за что на самом деле борется Украина в зоне СВО
Комментарии
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Eduard
Что интересно,скажите,чего украинцам не хватало,что они до смерти рвутся в Европу и тем более в НАТО? Что витрины пустые,иномарок в глаза не видели,или в Европу не ездили? Всё было,всё это за деньги! А про зарплату ,так её по курсу переведут в евро и дадут 100 евро! Они конечно думают,что платить как в эШвейцарии будут,нет не будут.Никто не получал !
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