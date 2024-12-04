1 декабря - 28 февраля — благотворительная акция «Добрая елка»

фото: mos.ru Благодаря акции «Добрая елка», которая стартовала в городе 1 декабря в рамках проекта «Зима в Москве», москвичи могут исполнить новогодние желания детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях.
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