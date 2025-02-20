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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Торговали Родиной: продажных миграционщиков задерживают одного за другим

Торговали Родиной: продажных миграционщиков задерживают одного за другим

Русский компас Фото: скрин видео СУ СК России по Челябинской области. Высокопоставленные чины помогают мигрантам поудобнее устроиться в России.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Маловато будет...
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2 час.
Виктор Борисов
У  нас  военного  времени  нет......а спец....ция
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1 час.
АЕ
Анна Егорова
Пока всех этих не перестрелять ничего не изменить. А после этого действия и следующие будут побаиваться!
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1 час.
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