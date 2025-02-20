Торговали Родиной: продажных миграционщиков задерживают одного за другим

Русский компас Фото: скрин видео СУ СК России по Челябинской области. Высокопоставленные чины помогают мигрантам поудобнее устроиться в России.
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