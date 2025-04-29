«Орешник» и международная игра: когда терпение Путина лопнет? Ирина ВальковаВ последние месяцы в российских и украинских медиа активно обсуждают вопрос возможного применения высокоточных российских ракет «Орешник» по целям на территории Украины.
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