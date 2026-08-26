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Операторы из «большой четверки» смогут запустить сеть 5G на существующих базовых станциях

Минцифры подготовило предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), согласно которому операторы связи «большой четверки»: «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2, смогут развернуть сети пятого поколения (5G), не меняя уже существующие инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот, а также получат новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц.

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