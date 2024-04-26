На Марсе сфотографировали «пауков»

Ледяные «пауки» Марса / ESA / TGO / CaSSIS По словам специалистов, темные объекты, которые напоминают по своей форме пауков, образуются при смене сезонов, когда весной лучи Солнца падают на отложения диоксида углерода, скопившиеся в течение зимних месяцев.