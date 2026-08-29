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Японцы создают консорциум по разработке ИИ для заводских роботов

Японцы создают консорциум по разработке ИИ для заводских роботов

20 японских производителей формируют консорциум для коммерциализации физических систем искусственного интеллекта, предназначенных для управления роботами на заводах, сообщает 29 августа японское деловое агентство Kyodo News.

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