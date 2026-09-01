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Новости Брянска

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Житель Брянской области поддался искушению и потратил 1450 рублей с чужой карты

Житель Брянской области поддался искушению и потратил 1450 рублей с чужой карты

61-летний житель Почепа нашёл чужую банковскую карту на остановке и расплатился ею в магазине, за что теперь ответит по статье «Кража».

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