Рекордный один триллион долларов будет стоить американский оборонный бюджет на следующий год. Такова новая старая политика Дональда Трампа, которого некоторые несознательные называли едва ли не «другом России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Угрожавший ударами 9 мая по Москве Зеленский теперь объявил, что якобы сама Россия может пойти в этот день «на провокации»
- Попытки проукраинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Вашингтоне провалились, акция прошла после 6-летнего перерыва
- Россию и КНДР свяжет новый автомобильный мост через реку Туманная, строительство уже началось
Свежие комментарии