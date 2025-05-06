НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  УЩЕРБНЫМ  выделили  НАВОЗНУЮ  ДОРОЖКУ ....!!!Участвовавших в л...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , вот и  ЛАДУШКИ , пусть  ПЕРЕРУГАЮТСА  НАГЛОСАКСЫ  ВУСМЕРТЬ ...!!! Повод просто  ОТЛИЧНЫЙ....«Мы уважаем выбор...
  • Александр
    страмп он и в жопе стрампЧто и требовалось...

Что и требовалось доказать: Трамп наращивает военные расходы

Что и требовалось доказать: Трамп наращивает военные расходы

Рекордный один триллион долларов будет стоить американский оборонный бюджет на следующий год. Такова новая старая политика Дональда Трампа, которого некоторые несознательные называли едва ли не «другом России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
страмп он и в жопе страмп
Ответить
12 час.
наверх