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Пункт-А

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Астраханцы с нечетными номерами получили увеличенный лимит времени на заправку

Астраханцы с нечетными номерами получили увеличенный лимит времени на заправку

Топливная диета в Астрахани принимает новые, слегка смягченные формы. 3 сентября к заправочным пистолетам в областном центре допускаются владельцы автомобилей с нечетными номерами на конце (1, 3, 5, 7, 9).

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